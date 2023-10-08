اندلاع اشتباكات مسلحة في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم

اندلع اشتباك مسلح، مساء اليوم الأحد 8-10-2023، في بلدة أبو ديس بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إنه تم اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

ويُشار إلى أن الضفة المحتلة والقدس تشهد منذ أمس مواجهات واشتباكات واسعة تضامناً مع المقاومة الفلسطينية التي تخوض معركة "طوفان الأقصى".

جدير ذكره أن عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، اسفرت عن مقتل 700 إسرائيلياً وإصابة نحو 2150 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 313 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء بعدما أقدمت طائرات الاحتلال على قصف منازلهم فوق رؤوسهم.