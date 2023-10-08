سرايا القدس توجه ضربة صاروخية مكثفة تجاه عسقلان رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين

فلسطين اليوم

وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد 8-10-2023، ضربة صاروخية مكثفة تجاه مدينة عسقلان المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين بغزة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ مقتضب: "ضمن معركة «طوفان الأقصى».. سرايا القدس توجه الآن ضربة صاروخية مكثفة تجاه مدينة عسقلان رداً على المجازر بحق المدنيين وقصف البيوت والمنشآت المدنية".