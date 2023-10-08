ضمن معركة «طوفان الأقصى»..

سرايا القدس توجه ضربة صاروخية مكثفة تجاه عسقلان رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين

الساعة 06:38 م|08 أكتوبر 2023
سرايا القدس توجه ضربة صاروخية مكثفة تجاه عسقلان رداً على المجازر بحق المدنيين
سرايا القدس توجه ضربة صاروخية مكثفة تجاه عسقلان رداً على المجازر بحق المدنيين

فلسطين اليوم

وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد 8-10-2023، ضربة صاروخية مكثفة تجاه مدينة عسقلان المحتلة رداً على المجازر بحق المدنيين بغزة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ مقتضب: "ضمن معركة «طوفان الأقصى».. سرايا القدس توجه الآن ضربة صاروخية مكثفة تجاه مدينة عسقلان رداً على المجازر بحق المدنيين وقصف البيوت والمنشآت المدنية".

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