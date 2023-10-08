الاعلام العبري: فوضى في غلاف غزة وازدياد حالات قتل المستوطنين بالخطأ

فلسطين اليوم

أفادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الأحد بأن هناك فوضى في غلاف غزة، حيث تزداد الإصابة والقتل بالخطأ.

ووفقاً للمصادر، فيرفض المستوطنون التوقف لجيشهم ظناً منهم أنهم عناصر حـــمــــاس متنكرين بلباس الجيش "الإسرائيلي"، والجيش يرد بإطلاق النار عندما يرفض المستوطنون الأوامر بالتوقف لاعتقاده أن المستوطنين فلسطينيين".

وتواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي دب الرعب في صفوف الصهاينة، بعد أن أغار رجال المقاومة على المستوطنات "الإسرائيلية"، وقتلوا أكثر من 600 جندي ومستوطن.