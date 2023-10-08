الحاج موسى: معركة "طوفان الأقصى" كشفت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحاج موسى، اليوم الأحد 8/10/2023، أن ︎معركة "طوفان الأقصى" التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية بكل اقتدار نجحت في كشف أكذوبة الجيش الذي لا يقهر.

وقال الحاج موسى في تصريح صحفي: "الشعب الفلسطيني ترجم بالدم والحديد والنار، أن المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يؤمن به، وأنه مُلتف حول قوى المقاومة يُساندها ويدعمها ويؤيدها ومؤمن بها كمشروع وحيد نحو التحرير والانعتاق من الاحتلال".

وشدد على أن الاحتلال لم يستطع حتى اللحظة فهم ما حصل ويحصل، وهو يعيش حالة من الارتباك والتخبط على كافة المستويات، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي ألحقتها به المقاومة في "وحدة الساحات"، و"ثأر الأحرار"، و"بأس جنين"، و"طوفان الأقصى" التي ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد.

وختم الحاج موسى تصريحه "الدم بالدم والنصر حتمًا حليف أصحاب الأرض المقاتلين، ونقول للعدو الصهيوني ‏لا زال بجعبتنا الكثير".