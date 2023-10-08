رعب المقاومة يقتل الصهاينة: إطلاق نار على مستوطن بالخطأ

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي دب الرعب في صفوف الصهاينة، بعد أن أغار رجال المقاومة على المستوطنات "الإسرائيلية"، وقتلوا أكثر من 600 جندي ومستوطن.

ووفقاً لإعلام العدو، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على "إسرائيلي" من سديروت إثر "تشخيص خاطئ" .

وأضاف الإعلام العبرية نقلاً عن بلدية "سديروت"، أن المستوطن أصيب بطلق ناري في سديروت، حيث يظهر التحقيق أنه كان يستقل مركبة، وطلبت منه قوات الاحتلال التوقف، لكن واصل رحلته وأصيب بالرصاص.

وأفاد الإعلام العبري، أن هناك فوضى في غلاف غزة، تزداد الإصابة والقتل بالخطأ، حيث يرفض المستوطنون التوقف لجيشهم ظناً منهم أنهم عناصر المقاومة، متنكرين بلباس الجيش الإسرائيلي، والجيش يرد بإطلاق النار عندما يرفض المستوطنون الأوامر بالتوقف لاعتقاده أن المستوطنين فلسطينيين".