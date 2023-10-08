غالانت يوعز بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من لبنان

فلسطين اليوم

أوعز وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاحد، بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن غالانت أوعز بالاستعداد لإخلاء هذه المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، خشية من تصعيد الأوضاع الأمنية مع المقاومة في لبنان.

هز ظهر اليوم، انفجار كبير في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين، فيما جرى الحديث عن اعتراض جسم في السماء.

ووفقاً لإعلام الاحتلال "الإسرائيلي"، فإن منظومة "باتريوت" المضادة للصواريخ والطائرات تطلق صواريخها في صفد شمال فلسطين المحتلة.