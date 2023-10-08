تنويه مهم من الداخلية حول اتصالات تصل للمواطنين بالإخلاء

فلسطين اليوم

أ️صدر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد 8/10/2023، تنويهاً مهماً، حول اتصالات تصل للمواطنين في قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

وأفاد المكتب الإعلامي، لوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الاحتلال يقوم بإرسال رسائل صوتية مسجلة على هواتف المواطنين في غزة بشكل عشوائي، يطلب منهم مغادرة منازلهم.

ودعا المكتب الإعلامي، المواطنين لعدم التعاطي مع مثل هذه الرسائل التي تهدف لإثارة الذعر والخوف في إطار الحرب النفسية المصاحبة لعدوان الاحتلال على شعبنا.