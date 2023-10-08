فلسطين اليوم

أفاد مسؤول لجان الصيادين بغزة، زكريا بكر، اليوم الاحد، بان زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية استهدفت بقذيفة موجهة مركب صيد في ميناء غزة البحري.

وقال بكر، متحدثًا لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "زوارق الاحتلال استهدفت مركب صيد يعود للصياد "عبد العامودي" في الميناء البحري، ما أدى إلى اشتعال النيران والتسبب بأضرار جسيمه به، مشيرًا أن طواقم الدفاع المدني تحاول الآن إخماد الحريق.

وأضاف بكر أن الاستهداف اليوم وأمس لشواطئ بحر مدينة غزة لم يسفر عن وقوع شهداء ولا إصابات، لافتًا إلى أن حركة الصيد متوقفة جراء العدوان المستمر على القطاع.

وأكد أن بحر القطاع يشهد حركة نشطة للزوارق الحربية الاسرائيلية، متوقعًا مزيدًا من القصف من هذه الزوارق باتجاه الشواطئ، إذ استمر العدوان العسكري.

واستهدفت زوارق الاحتلال، أيضًا، بالقذائف ساحل النصيرات والزوايدة وسط القطاع، كما يقول مراسل "وكالة فلسطين اليم الاخبارية".

وطالب بكر، من المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاستهدافات بحق الصيادين المدنيين وممتلكاتهم.

وأمس، استهدفت بحرية الاحتلال، بالقذائف أهداف قبالة ساحل منطقة الشيخ عجين غرب مدينة غزة.





ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال وعبر الطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية باستهداف مئات الأهداف منها منازل وابراج سكنية، ويوقع شهداء واصابات واضرار كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصائية لها، عن ارتقاء 370 شهيدًا بينهم أطفال وسيدات واصابة نحو 2200 أخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان.