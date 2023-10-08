فلسطين اليوم

وصل عدد من الإصابات بين صفوف المدنيين، اليوم الأحد، إلى مستشفى الاندونيسي، جراء القصف الجوي من طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بوصول عشرات الإصابات بينهم أطفال وسيدات إلى المستشفى، جراء الاستهدافات العنيفة على بيت حانون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أخر إحصائية لها، عن استشهاد 313 مواطنًا وإصابة نحو 1990 مواطنًا بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.







