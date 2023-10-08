فلسطين اليوم

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، اليوم السبت، مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طيران الاحتلال استهدف مدرسة بنات الإعدادية (أ. ب) للاجئات، ما تسبب بأحداث اضرار مادية جسيمة بها.

ولا يزال الطيران الحربي والاستطلاع يحلق وعلى ارتفاعات مختلفة في أجواء محافظات قطاع غزة، ويستهدف منازل وابراج سكنية واراض زراعية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 313 مواطنًا وإصابة نحو 1990 مواطنًا بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.