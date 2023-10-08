الاتحاد الاسلامي للجهاد يدين تدمير الاحتلال مكتب تجمع النقابات المهنية

فلسطين اليوم

أدان الاتحاد الاسلامي في النقابات المهنية بدائرة المنظمات الشعبية تدمير الاحتلال الصهيوني مكتب تجمع النقابات المهنية، مؤكدا أن ذلك يأتي في سياق الاستهداف الصهيوني المتواصل لشعبنا الاعزل و مؤسساته.

وأقدمت طائرات الاحتلال صباح اليوم الأحد على قصف مكتب تجمع النقابات المهنية بعدد من الصواريخ ما أدى الى تدميره بشكل كامل.

وأكد الاتحاد الإسلامي أن هذه الاعتداءات لن تخيف الفلسطينيين بل ستزيدهم إصرارا على أداء رسالتهم المهنية والأخلاقية تجاه شعبهم.

ودعا الاتحاد كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان إلى اتخاذ دورها الحقيقي في الدفاع الفلسطينيين وتوفير الحماية الكاملة لهم أمام العدوان الصهيوني بحقهم.

كما وطالب الاتحاد بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم لمحاكمات دولية على خلفية الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الفلسطينيين عامة