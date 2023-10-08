متابعة أولاً بأول مجازر في قصف عنيف على شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

غارة صهيونية على منزل أبو صخر بشير في شارع البركة في دير البلح

طائرات الاحتلال تدمر منزلًا لعائلة فرج في شارع السكة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

وزارة الصحة -قطاع غزة: احصائية محدثة لضحايا العدوان الاسرائيلي لليوم الثاني: استشهاد 370 مواطناً واصابة 2200 مواطناً بجراح مختلفة

طائرات الاحتلال الحربية تدمر منزل لعائلة العطار في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزل لعائلة غزال في شارع يافا بمدينة غزة

مراسلنا قصف منزل في مخيم النصيرات بمخيم ٥.

طائرات الاحتلال تدمر منزلا لعائلة برهوم في رفح

طيران الاحتلال يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.









