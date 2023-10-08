ارتفاع مستمر.. إليك سعر الدولار والعملات أمام الشيكل اليوم الأحد 8-10-2023

فلسطين اليوم

سجل صرف سعر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مزيدًا من الارتفاع امام الشيكل الإسرائيلي اليوم الاحد 8-10-2023، وسط انباء صادرة من الاعلام العبري عن انهيار البورصة الإسرائيلي، في اعقاب التصعيد العسكري على قطاع غزة.

فريق وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" سارع في نشر اخر تحديث عن أسعار صرف الدولار والدينار الأردني واليورو الأوروبي امام الشيكل اليوم، كي يطلع عليها المتابع بكل اريحية تامة.

سعر الدولار امام الشيكل اليوم الاحد 8-10-2023

ووصل سعر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي إلى نحو 3:86 شيكل، وكان سعر قد وصل قبل يومين إلى نحو 3:85.

وتشهد مناطق غلاف غزة، عمليات اقتحام واسعة من المقاومين الذين تسللوا لكيلوات إلى البلدات المستوطنة المحصنة، فجر أمس، بعد تفجير السلك الشائك بعبوات ناسفة.

وتمكن المقاومون، من قتل وأسر عدد من الجنود داخل المواقع العسكرية وجراء الاشتباك المسلح داخل المستوطنات، ومئات المستوطنين في مناطق مختلفة من الغلاف.

سعر الدينار الأردني امام الشيكل اليوم الاحد

ووصل سعر الدينار الأردني امام الشيكل اليوم إلى نحو 5:44 شيكل.

ورجح مراقبون، ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في الأيام المقبلة جراء التصعيد المستمر في الجنوب، والذي تسبب بهروب آلاف المستوطنين نحو البلدات في وسط وشمال فلسطين.

سعر اليورو امام الشيكل اليوم

ووصل سعر اليورو الأوروبي أمام الشيكل إلى نحو 4:09 شيكل

سعر الجنيه المصري امام الشيكل اليوم

ووصل سعر الجنيه المصري أمام الشيكل إلى نحو 0:13 شيكل.

سعر الريال السعودي امام الشيكل اليوم

ووصل سعر الريال السعودي أمام الشيكل إلى نحو 1:03 شيكل.