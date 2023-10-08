رسمياً: الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 600

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد 8/10/2023، أن الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في صفوفه جراء استدافهم من قبل المقاومين الفلسطينيين ضمن عملية طوفان الاقصى.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فقد أعلنت مصادر غير رسمية ارتفاع عدد القتلى إلى 600 ف "إسرائيل" والمصابين إلى 2048.

وحسب الاحتلال، فإن من بين المصابين 20 حالة ميؤوس منها، 330 إصابة خطيرة، 396 متوسطًة، 967 خفيفة، 45 هلع ، و188 في التقييم الطبي.