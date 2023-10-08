تقرير "إسرائيل" ترتكب المجازر في غزة وتبحث لها عن صورة انتصار بين الشهداء الأطفال والنساء!

فلسطين اليوم

" دون سابق إنذار" يرتكب الاحتلال "الاسرائيلي" الجرائم بحق الأبرياء في قطاع غزة منذ أمس في محاولة لترويع المواطنين وثني المقاومة الفلسطينية ودفعها للتراجع وإنهاء المعركة ، وبحثاً عن صورة انتصار بين صور وجثث الأطفال والنساء الشهداء ، وخاصة بعد ان مرغت المقاومة الفلسطينية صورت الجيش الذي لا يقفر الى غير رجعة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عائلات فلسطينية بأكملها في مناطق متفرقة في قطاع غزة دون سابق إنذار، موقعةً عشرات الشهداء ومئات الإصابات جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، دون ان تحرك منظمات حقوق الانسان ساكناً .

وكانت طائرات الاحتلال مساء أمس السبت 7/10/2023 استهدفت بعدة صواريخ منزلاً يعود لعائلة "أبو قوطة"، في منطقة الشابورة برفح جنوب القطاع، ما تسبب بارتقاء نحو 10 شهداء وأكثر من 20 إصابة؛ بينهم أطفال ونساء.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، فجر اليوم الأحد8/10/2023، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة "شبات" على رؤوس ساكنيه في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، موقعةً 12 شهيداً

كما استهدفت طائرات الاحتلال مساء أمس منزلاً يعود لعائلة الدوس بحي الزيتون بمدينة غزة، وقع على إثره 4 شهداء.

وأكدت مصادر فلسطينية انه تم انتشال 15 شهيد باستهداف منزل لعائلة أبو دقة في خانيونس صباح اليوم الأحد 8/10/2023 دون سابق إنذار

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا 313 شهيداً واصابة 1990 مواطناً من الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

لن تكسر الارادة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي ستواصل معركة طوفان الأقصى.

وقال قاسم صباح الأحد: "إن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب جرائمه باستهدافه منازل المدنيين الآمنين والأبراج السكنية للمواطنين"، لافتا إلى أن الاحتلال يمارس إرهابا وسلوكا نازيا بامتياز، وضد كل القوانين والقرارات الدولية.

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس سياسة قديمة فاشلة وستتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته.

لتلاحق صور الشهداء من الاطفال والنساء الاحتلال "الإسرائيلي" ، ويبقى مداناً أمام العالم دون ان تتمكن من حسم المعركة عسكرياً ، امام ضربات المقاومين الذي يواصلون القتال منذ 30 ساعة .

ويشار إلى أن المقاومة في غزة أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر على عملية عسكرية بدأتها بصلية من الصواريخ واقتحام واسع لبلدات غلاف غزة ، حيث أدت العملية لمقتل 350 إسرائيلي وإصابة 1000 جندي ومستوطن وأسر العشرات ، في حين ارتقى 313 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً.