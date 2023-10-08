معروف يكشف تفاصيل أضرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنه لا يمكن توصيف ما جرى صبيحة أمس إلا ضمن سياق سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس وحتى داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى وهذا هو الانفجار الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً وهي صرخة المعاناة التي لم يلتفت لها العالم على مدى سنوات.

وذكر معروف في مؤتمر صحفي حول تطورات العدوان على قطاع غزة، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أمس أسفر عن 313 شهيدا و1990 إصابة وتسبب بنزوح قرابة 20000 نازح يتواجدون الان في 23 مركز إيواء في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأضاف: "تداعت لجنة الطوارئ الحكومية منذ اللحظة الأولى وهي تتابع تطورات ومجريات العدوان عن كثب وهي في حالة انعقاد دائم فقد أعلنت منذ اللحظة الأولى العمل وفق إجراءات الطوارئ لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تماسك جبهتنا الداخلية ونطمئن مواطنينا بأن المخزون المتوفر في قطاع غزة من السلع الغذائية والمواد الضرورية مريح وندعو لعدم التجمهر والتهافت على تخزين الحاجيات".

وأشار إلى أن طواقم حماية المستهلك تساندها فرق مباحث التموين قامت بـ 63 جولة تفتيش حررت خلالها 27 مخالفة ضبط واحتكار وغلاء في الأسعار.

وتابع: "لن نتهاون في التعامل مع كل من تسول له نفسه التلاعب بجبهتنا الداخلية ومحاولة احتكار السلع أو رفع أسعارها وسيتم التعامل معه بأشد مقتضى قانوني وندعو المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات على الرقم المجاني 1800112233 ".

وأفاد بأن الاحتلال خلّف حتى منتصف الليلة الماضية دمارا كليا في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هدمت بشكل كلي فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدة سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن، ضمن المباني التي جرى قصفها من قبل الاحتلال مرافق ومنشآت عامة في مقدمتها مقر رئاسة العمل الحكومي وبعض مقرات الأحوال المدنية في عدد من المحافظات ومسجدين، ومن ضمن المنشآت المستهدفة 19 مرفقا يتبع لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكمل: "ضمن جهود تعزيز جبهتنا الداخلية قامت طواقم الدفاع المدني بـ29 مهمة عمل والخدمات الطبية العسكرية 120 مهمة عمل وتلقى الرقم الوطني التابع للعمليات المركزية 2300 اتصال واستغاثة تم التعامل معها وفق الأصول".

وزاد بالقول: "ضمن حصر آثار عدوان الاحتلال في الساعات الماضية، تعاملت شركة الكهرباء مع فصل 13 خط رئيسي جراء القصف، وتدمير 4 محولات و12 من الأعمدة وقامت بـ102 مهمة عمل منها 10 مهام إزالة خطر جراء القصف لشبكات الكهرباء".

وأكد أن الاحتلال يفاقم من الواقع الإنساني الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والخطوط "الإسرائيلية" ليصبح عدد ساعات وصل الكهرباء 4 ساعات فقط، وهو ما يلقي بتبعاته ويهدد خدمات القطاعات الأساسية مثل المستشفيات وآبار المياه ومحطات المعالجة، مشيرا إلى أن الاحتلال قام بقطع إمدادات المياه الواردة عبر الشركة الإسرائيلية مما حرم بلديات المنطقة الوسطى 50% من احتياجات المياه للمواطنين.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة الحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية وعدم الالتفات لكل محاولات الاحتلال تجاوز الهزيمة النفسية التي مني بها، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية سواء الحكومية أو التابعة للمقاومة والتعاون بالإبلاغ عن أي حالات تسعى لزعزعة استقرار جبهتنا الداخلية.