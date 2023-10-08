"الاونروا" : 20 ألف مواطن من سكان القطاع فروا من منازلهم للاحتماء بمدارس "الاونروا"

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن ما لا يقل عن 20363 نازحاً فلسطينياً لجأوا إلى 44 مدرسة تابعة للأونروا في كافة مناطق قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع ..

وقالت الاونروا في بيان لها صباح اليوم الأحد: "ما لا يقل عن 20 ألف نازح داخليا يلجأون إلى 44 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينَ (الأونروا)، بما في ذلك 28 مأوى مؤقتا، في جميع مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس".

وأطلقت "المقاومة بغزة فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، في تحديث لأرقام القتلى والمصابين منذ صباح السبت، "استشهاد 313 مواطنا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 مواطنا بجروح مختلفة من بينهم 121 طفلا".