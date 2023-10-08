حماس : جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا وسنواصل معركة طوفان الأقصى

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي ستواصل معركة طوفان الأقصى.

وقال قاسم صباح الأحد: "إن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب جرائمه باستهدافه منازل المدنيين الآمنين والأبراج السكنية للمواطنين"، لافتا إلى أن الاحتلال يمارس إرهابا وسلوكا نازيا بامتياز، وضد كل القوانين والقرارات الدولية.

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس سياسة قديمة فاشلة وستتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته.