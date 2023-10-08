تزامناً مع تواصل "طوفان الأقصى".. 6 قتلى إسرائيليين بعملية إطلاق نار في الإسكندرية

فلسطين اليوم

قتل 6 إسرائيليين، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، إثر عملية إطلاق نار نفذها شرطي مصري في محافظة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني مصري، قوله: "إن شرطي مصري أطلق النار من سلاحه الشخصي وقتل 6 إسرائيليين".

تأتي هذه العملية بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، إذ اسفرت عن مقتل 350 إسرائيلياً وإصابة نحو 2000 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 313 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء بعدما أقدمت طائرات الاحتلال على قصف منازلهم فوق رؤوسهم.