الاحتلال يستهدف مسجدين ويدمر مقر إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد 8/10/2023 استهداف وقصف الاحتلال الصهيوني لمسجد الأمين محمد غرب مدينة غزة ومسجد محمد الماليزي في محافظة خان يونس وتدمير مقر إذاعة القرآن الكريم التابع للوزارة الكائن في برج فلسطين الذي دمره الاحتلال بالأمس.

وأكدت الأوقاف أن استهداف المساجد والمقرات الشرعية والدينية يُعد انتهاكًا لحرمة دور العبادة الذي تُحرمه القوانين والأعراف الدولية كافة.

وقالت: "هذه الجرائم ليست بغريبة على قوات الاحتلال المجرمة التي تستهدف بطائراتها وأسلحتها المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة"

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ودور العبادة، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.