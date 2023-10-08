حزب الله يعيد بناء الخيمة التي هاجمها الجيش الإسرائيلي اليوم
أعاد حزب الله نصب الخيمة التي هاجمها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم كرد على استهداف حزب الله مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية اليوم الأحد 8/10/2023 ، 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ، على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية
وبين بيان حزب الله أن المواقع الثلاثة التي تم استهدافها في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم ، حيث تم استهدافها بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
ويشار إلى أن المقاومة في غزة أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر على عملية عسكرية بدأتها بصلية من الصواريخ واقتحام واسع لبلدات غلاف غزة ، حيث أدت العملية لمقتل 200 إسرائيلي وإصابة 1000 جندي ومستوطن وأسر العشرات ، في حين ارتقى 256 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً.