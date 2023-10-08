ما هي "وحدة ماجلان" أكثر الوحدات الخاصة غموضًا في الجيش الإسرائيلي ؟

فلسطين اليوم

تعتبر وحدة ماجلان وحدة استطلاع قتالية خاصة – وهي وحدة من وحدات الكومندو بالجيش الإسرائيلي، تعمل داخل مناطق العدو، (خلف خطوط العدو)، من خلال الإستطلاع وجمع المعلومات والهجوم معا.

أنشئت في عام 1986 كوحدة نخبة بالجيش الإسرائيلي، كانت تتبع لفرقة النار حتى العام 2015، والآن هي ضمن لواء عوز ( لواء الكومندو)، وتعتبر من وحدات النخبة، والأكثر غموضا بين الوحدات الخاصة بالجيش.

من أبرز أهدافها أنّها مخّصصة لتنفيذ مهامها دون انكشاف، ويتدرب عناصرها على أساليب خاصة، منها الدخول إلى مناطق العدو المأهولة بالسكان، وتنفيذ المهام بسرية عالية، والاشتباك في حال تم الكشف عنهم ، وهو ما فشل في تنفيذه خلال عمليات المقاومة من غزة خلال عملية طوفان الاقصى.

المهام الميدانية: تنفيذ عمليات استطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية، من داخل مناطق العدو المستهدف،وتدمير الأهداف المطلوبة خلف خطوط العدو بنجاح.

النشاطات العملياتية: شاركت الوحدة في العديد من العمليات ضد حزب الله في لبنان، وضد الفصائل الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. كما شاركت في أحداث انتفاضة الأقصى الثانية 2002، وحرب لبنان الثانية، 2006، وتأمين عودة الجندي "جلعاد شاليط" بعد الأفراج عنه من غزة، وشاركت كذلك في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام 2014.