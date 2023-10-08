توجيهات مهمة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، توجيهات مهمة للمواطنين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

ودعت الداخلية في تصريح صحفي المواطنين للابتعاد بالقدر الكافي عن الأماكن التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وعدم التجمهر حولها خشية من تجدد الاستهداف، ولتمكين الجهات المختصة من القيام بدورها.

تتواصل معركة "طوفان الأقصى" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، مسفرة عن مقتل أكثر من 350 مستوطنا وجنديا إسرائيليا وإصابة المئات بجروح مختلفة، كما أدت إلى ارتقاء نحو 313 فلسطينياً بينهم أكثر من 20 طفلاً، و1990 مصاباً إضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وأحياء قطاع غزة.