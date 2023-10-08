الاحتلال يغلق مداخل قرى في رام الله ويمنع تنقل المواطنين

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، مداخل قرى برام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأعاقت تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين.

وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال أغلقت قرية خربثا بني حارث غرب رام الله بالسواتر الترابية، كما نصبت حاجزا مشددا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، فيما أغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة المواطنين.

وتغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية برقة شرق رام الله بحاجز عسكري مشدد، فيما تغلق المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.