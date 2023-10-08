الاحتلال ينشر صورة لعدد من ضباطه والقوات الخاصة التابعة له الذين قتلوا على يد المقاومة

فلسطين اليوم

نشر الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الأحد 8/10/2023 صوراً لعدد من ضباط وعناصر الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها الذين قتلوا أمس واليوم على يد المقاومين.

وكانت نجمة داود الحمراء أعلنت اليوم الاحد عن ارتفاع عدد القتلى "الإسرائيليين" بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية إلى 350 قتيلًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، عن أسماء قادة ألويته وكتائبه برصاص المقاومة الفلسطينية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "سمح بالنشر.. من بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية".

والجدير بالذكر أن عملية طوفان الأقصى تدخل يومها الثاني على التوالي التي اطلقتها المقاومة في غزة والتي بدأت بصلية من الصواريخ واقتحام واسع لبلدات غلاف غزة ، حيث أدت العملية لمقتل 350 إسرائيلياً وإصابة 1000 جندي ومستوطن وأسر العشرات ، في حين ارتقى 313 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً.



