المراسل العسكري لسرايا القدس: قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة في مواقع العدو وفي محاور مختلفة بالغلاف

فلسطين اليوم

المراسل العسكري لسرايا القدس: مجاهدونا من قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة في مواقع العدو وفي محاور مختلفة

أعلن المراسل العسكري لسرايا القدس صباح اليوم الأحد 8/10/2023 ، اليوم الثاني لمعركة طوفان الأقصى ، أن مجاهديها الابطال من قوات النخبة يخوضون اشتباكات عنيفة في مواقع العدو العسكرية والمغتصبات وفي محاور مختلفة من غلاف غزة.





ويشار الى ان سرايا القدس اعلنت ان مجاهديها اقتحمت بالأمس مغتصبات الاحتلال في اليوم الاول لعملية طوفان الأقصى ، وقالت ان القتال ما زال متواصل وبضراوة ولم يتوقف في أكثر من سبع محاور ضمن مواقع ("سديروت"،"كفار سعد"،"كفار عزة"، وأن معنويات المقاتلين في عنان السماء وفي أفضل أحوالها