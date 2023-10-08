الجهاد الإسلامي: معركة "طوفان الأقصى" كشفت أكذوبة الجيش الذي لا يُقهر

فلسطين اليوم

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، أن معركة "طوفان الأقصى" التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية بكل اقتدار نجحت في كشف أكذوبة الجيش الذي لا يقهر.

وقال الحاج موسى في تصريح صحفي: إن الشعب الفلسطيني ترجم بالدم والحديد والنار، أن المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يؤمن به، وأنه مُلتف حول قوى المقاومة يُساندها ويدعمها ويؤيدها ومؤمن بها كمشروع وحيد نحو التحرير والانعتاق من الاحتلال.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يستطع حتى اللحظة فهم ما حصل ويحصل، وهو يعيش حالة من الارتباك والتخبط على المستويات كافة، وذلك بعد سلسلة الهزائم التي ألحقتها به المقاومة في وحدة الساحات، وثأر الاحرار، وبأس جنين، وطوفان الأقصى التي ما زالت مستمرة ولم تنتهي بعد.

وختم تصريحه قائلاً: "الدم بالدم والنصر حتمًا حليف أصحاب الأرض المقاتلين، ونقول للعدو الصهيوني ‏لا زال بجعبتنا الكثير".

وتتواصل معركة "طوفان الأقصى" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، مسفرة عن مقتل أكثر من 350 مستوطنا وجنديا إسرائيليا وإصابة المئات بجروح مختلفة، كما أدت إلى ارتقاء نحو 256 فلسطينياً بينهم أكثر من 20 طفلاً، إضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وأحياء قطاع غزة.

وبدأت معركة "طوفان الأقصى" بقصف المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة بآلاف الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، قبل أن تقتحم المستوطنات والبلدات المحتلة المحاذية لقطاع غزة، مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والإصابات والأسرى في صفوف الاحتلال، رداً على جرائمه بحق الفلسطينيين والقدس والأقصى.