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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
️ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 10 أكتوبر 2023، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين.
وعرف من بين المواطنين المعتقلين:-
١. المحرر مقداد القواسمي- الخليل
٢. ياسر نضال صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
٣. سيف خالد موسى- الخضر
٤. مهند أحمد البربراوي- حلحول شمال الخليل
٥. أحمد أبو العطا زماعرة- حلحول
٦. المصاب سعد محمد عملة- قبلان جنوب نابلس
٧. جعفر مروان أقرع- قبلان
٨. محمود قاسم جودة- قبلان
٩. أيمن عبد الرزاق يامين- تل غرب نابلس