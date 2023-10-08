الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

️ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 10 أكتوبر 2023، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين.

وعرف من بين المواطنين المعتقلين:-

١. المحرر مقداد القواسمي- الخليل

٢. ياسر نضال صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

٣. سيف خالد موسى- الخضر

٤. مهند أحمد البربراوي- حلحول شمال الخليل

٥. أحمد أبو العطا زماعرة- حلحول

٦. المصاب سعد محمد عملة- قبلان جنوب نابلس

٧. جعفر مروان أقرع- قبلان

٨. محمود قاسم جودة- قبلان

٩. أيمن عبد الرزاق يامين- تل غرب نابلس