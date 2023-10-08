الإضراب يعم الضفة والقدس تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على غزة

فلسطين اليوم

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 مواطنا، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن شعبنا، وحقنا المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.