الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى "الإسرائيليين" بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية إلى 350 قتيلًا

فلسطين اليوم

أعلنت نجمة داود الحمراء اليوم الاحد 8/10/2023 عن ارتفاع عدد القتلى "الإسرائيليين" بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية إلى 350 قتيلًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، عن أسماء قادة ألويته وكتائبه برصاص المقاومة الفلسطينية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "سمح بالنشر.. من بين القتلى في صفوف الجيش بغلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية".

بينما أضافت القناة 13 العبرية أيضاً: "سمح بالنشر.. الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 30 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا قتلوا برصاص المقاومين الفلسطينيين بغلاف غزة".

واقتحم مئات من عناصر المقاومة الفلسطينية في اطار عملية طوفان الأقصى، صباح يوم أمس السبت المستوطنات والبلدات الفلسطينية المحتلة المحاذية لقطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات الجنود والمستوطنين وأسر العشرات منهم.