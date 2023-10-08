متابعة ميدانية لحظة بلحظة: في اليوم الثاني لطوفان الأقصى.. قصف وشهداء والمقاومة ترد

فلسطين اليوم

تتواصل معركة "طوفان الأقصى" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، مسفرة عن مقتل أكثر من 350 مستوطنا وجنديا إسرائيليا وإصابة المئات بجروح مختلفة، كما أدت إلى ارتقاء نحو 313 فلسطينياً بينهم أكثر من 20 طفلاً، و1990 مصاباً إضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وأحياء قطاع غزة.

وبدأت معركة "طوفان الأقصى" بقصف المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة بآلاف الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، قبل أن تقتحم المستوطنات والبلدات المحتلة المحاذية لقطاع غزة، مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والإصابات والأسرى في صفوف الاحتلال، رداً على جرائمه بحق الفلسطينيين والقدس والأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن ارتفاع عدد الشهداء لـ 313 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1990 مواطناً بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا.

بدورها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الاحتلال إلى 350 بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 1900 إصابة بجروح مختلفة، توزعت على جميع المستشفيات من النقب وبئر السبع وعسقلان جنوبًا إلى رامبام في حيفا شمالاً.

إليكم الأخبار العاجلة والمتابعة الميدانية أولا بأول :

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزل لعائلة أبو جزر بحي الجنينة في رفح جنوب قطاع غزة.

انتشال 9 شهداء حتى اللحظة من العمارة السكنية لعائلة أبو دقة

وزارة الصحة: استشهاد 313 مواطناً واصابة 1990 مواطناً بجراح مختلفة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

10:3 ارتقاء 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة النجار في خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. 9:46 شهداء وجرحى في قصف منزل عائلة شلدان بحي الزيتون قبل قليل

9:25 انتشال جثامين 7 شهداء من بينهم 5 أطفال من منزل عائلة أبو ركاب الذي استهدفه الاحتلال في الزوايدة وسط قطاع غزة.



7:55 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف مقر لجنة متابعة العمل الحكومي وسط مدينة غزة

7:3 طائرات الاحتلال تستهدف منزل القيادي في حركة حماس صلاح البردويل في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

7:00 طيران الاحتلال يدمر برج العكلوك المكون من 11 طابقاً بشكل كامل بحي النصر في غزة

6:22 طائرات الاحتلال تقصف منزل القيادي في حركة حماس د. محمود الزهار بمنطقة شارع الصناعة وسط مدينة غزة.

ونشر جيش الاحتلال أسماء 26 جنديًا تأكد مقتلهم في الساعات الماضية، ومن بينهم قائد لواء "ناحال"، ونائب قائد وحدة "ماجلان"، وقائد "تيكوش" (كتيبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وقائد سرية، وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

وقالت القناة 13 العبرية: رغم مضي 24 ساعة من بدء الهجوم القاتل الذي نفذته المقاومة، المعارك في كفار غزة وبئيري لا تزال مستمرة حتى الآن ولم يتم تحقيق السيطرة على هذه المناطق، هذا بالإضافة إلى سديروت وزكيم ورعيم وصوفا".

إلى ذلك، أعلن حزب الله اللبناني مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية اليوم الأحد 8/10/2023، استهداف 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، أمس السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وأكد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، أنهم إلى جانب كتائب القسام في معركة "طوفان الأقصى".

وأعلن أبو حمزة أن سرايا القدس تمكنت من أسر عدد كبير من الجنود الصهاينة.

وقال أبو حمزة:" لقد أحدَثنا والمقاومة بفضل الله وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، هزة تاريخية مدوية، كشفت مصداق قولنا إن هذا العدو الرعديد وهم من غبار وقابل للهزيمة والانكسار."

وأضاف:" إن قواتنا ما زالت حتى اللحظة في الميدان الصاروخي وعبر قوات النخبة فيما يسمى "غلاف غزة" برفقة إخوانهم في كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة في استمرار للعملية البطولية المباركة".