بالصور الاحتلال يعود لسياسة قصف الأبراج ويستهدف منذ الأمس 10 أبراج سكنية في غزة

فلسطين اليوم

عاد الاحتلال الإسرائيلي مساء الأمس السبت 7/10/2023 لسياسة قصف الأبراج السكنية الأمنة في محاولة لثني المقاومة الفلسطينية ومحاولة إجبارها على إنهاء المعركة ، وتحقيق نصر مزعوم ، حيث استهدفت استهدف الاحتلال منذ الليلة الماضية 10 أبراج سكنية مأهولة بالمواطنين الأمنين .

طائرات الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي بدأت أمس على قطاع غزة استهدفت 10 أبراج وعمارات سكنية في مناطق مختلفة في القطاع منها (برج فلسطين-برج وطن-برج العكلوك-داود-عمارة الإسراء).











وقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة منازل لقيادات وطنية وازنة، كما استهدفت المقرات الرسمية التابعة للحكومة الفلسطينية.

وتعقيبا على قصف الأبراج، قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ على المدن الفلسطينية المحتلة.

والجدير بالذكر تستمر عملية طوفان الأقصى ليومها الثاني على التوالي التي اطلقتها المقاومة في غزة والتي بدأت بصلية من الصواريخ واقتحام واسع لبلدات غلاف غزة ، حيث أدت العملية لمقتل 200 إسرائيلي وإصابة 1000 جندي ومستوطن وأسر العشرات ، في حين ارتقى 256 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً.