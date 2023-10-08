الإعلام العبري: "إسرائيل" طلبت من مصر التوسط مع الفلسطينيين فوراً بشأن صفقة أسرى

فلسطين اليوم

كشفت "القناة 12" الإسرائيلية نقلاً عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد 8/10/2023 ، أنّ "إسرائيل" طلبت من مصر التوسط بشأن الأسرى "الإسرائيليين".

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مصريين إن "إسرائيل طلبت من مصر المساعدة في التوسط من أجل إطلاق سراح الإسرائيليين الذين أسرتهم حركة حماس"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه "ليس من الواضح عدد الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والمسلحون الفلسطينيون في غزة".

ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، فإنّ متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال "لم يرد على طلب للتعليق".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هناك تقديرات غير رسمية تشير إلى أن نحو 750 إسرائيلياً لا يزالون في عداد المفقودين، مؤكدةً أنّه في الوقت نفسه، لا يزال هناك فلسطينيون لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّه "بعد 24 ساعة لا تزال المعارك مستمرة في كفار غزة وبئيري ولم يتم تحقيق السيطرة مناطق سديروت وزكيم ورعيم وصوفا".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 والجرحى إلى 1864 منهم 19 موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويشار الى ان المقاومة في غزة أطلقت عملية طوفان الأقصى السابع من أكتوبر على عملية عسكرية بدأتها بصلية من الصواريخ واقتحام واسع لبلدات غلاف غزة ، حيث أدت العملية لمقتل 200 إسرائيلي وإصابة 1000 جندي ومستوطن وأسر العشرات ، في حين ارتقى 256 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً.