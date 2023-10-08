حزب الله: استهدفنا 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

فلسطين اليوم

أعلن حزب الله مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية اليوم الأحد 8/10/2023 ، استهداف 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ، على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية

وبين بيان حزب الله ان المواقع الثلاثة التي تم استهدافها في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة هي موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم ، حيث تم استهدافها بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة، وما ‏النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.‏

ويشار الى ان المقاومة في غزة أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر على عملية عسكرية بدأتها بصلية من الصواريخ واقتحام واسع لبلدات غلاف غزة ، حيث أدت العملية لمقتل 200 إسرائيلي وإصابة 1000 جندي ومستوطن وأسر العشرات ، في حين ارتقى 256 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1788 مصاباً.