الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

الساعة 08:00 ص|08 أكتوبر 2023
الحرم الابراهيمي.jpeg
الحرم الابراهيمي.jpeg

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين منذ فجر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 حتى إشعار آخر.

وقال سكان البلدة القديمة من المدينة: إن قوات الاحتلال منعت المصلين فجر اليوم من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وقامت بإغلاق أبوابه وتثبيت ورقة كتب عليها مغلق بشكل كامل وحتى اشعار آخر.

وترافق هذا الإغلاق تعزيز التواجد الاحتلالي على الحواجز والبوابات العسكرية في البلدة القديمة.

كلمات دلالية

الحرم الإبراهيمي الخليل قوات الاحتلال