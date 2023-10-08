الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين منذ فجر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 حتى إشعار آخر.

وقال سكان البلدة القديمة من المدينة: إن قوات الاحتلال منعت المصلين فجر اليوم من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وقامت بإغلاق أبوابه وتثبيت ورقة كتب عليها مغلق بشكل كامل وحتى اشعار آخر.

وترافق هذا الإغلاق تعزيز التواجد الاحتلالي على الحواجز والبوابات العسكرية في البلدة القديمة.