حصيلة العدوان على غزة: 313 شهيداً بينهم 20 طفلاً و1990 مُصاباً

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، عن إحصائية الشهداء والإصابات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع صباح يوم أمس.

وأشارت الصحة في بيان مقتضب إلى ارتفاع عدد الشهداء لـ 313 مواطناً من بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1990 مواطناً بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عشرات الغارات على قطاع غزة راح ضحيتها مدنيين بالإضافة إلى تدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية لمعظم مناطق القطاع.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، أمس السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وأكد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، أنهم إلى جانب كتائب القسام في معركة "طوفان الأقصى".

وأعلن أبو حمزة أن سرايا القدس تمكنت من أسر عدد كبير من الجنود الصهاينة.

وقال أبو حمزة:" لقد أحدَثنا والمقاومة بفضل الله وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، هزة تاريخية مدوية، كشفت مصداق قولنا إن هذا العدو الرعديد وهم من غبار وقابل للهزيمة والانكسار."

وأضاف:" إن قواتنا ما زالت حتى اللحظة في الميدان الصاروخي وعبر قوات النخبة فيما يسمى "غلاف غزة" برفقة إخوانهم في كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة في استمرار للعملية البطولية المباركة."