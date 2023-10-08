قناة عبرية: المعارك مع المقاومة مستمرة داخل مستوطنات وبلدات "غلاف غزة"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، عن تطورات استمرار المعركة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المستوطنات والمدن المحتلة شرق قطاع غزة.

وقالت القناة 13 العبرية: رغم مضي 24 ساعة من بدء الهجوم القاتل الذي نفذته المقاومة، المعارك في كفار غزة وبئيري لا تزال مستمرة حتى الآن ولم يتم تحقيق السيطرة على هذه المناطق، هذا بالإضافة إلى سديروت وزكيم ورعيم وصوفا".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في اليوم الثاني لـ "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة، طالت منازل المدنيين، والعديد من المؤسسات الحكومية، والمواقع العسكرية.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، أمس السبت 7-10-2023، عن بدء عملية "طوفان الاقصى" ضد العدو الصهيوني.

وأكد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، أنهم إلى جانب كتائب القسام في معركة "طوفان الأقصى".