إطلاق قذائف هاون من لبنان صوب مواقع الاحتلال والأخير يقصف المنطقة

فلسطين اليوم

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023: إنه تم إطلاق قذائف هاون من داخل لبنان نحو مواقع "للجيش" في مزارع شبعا وجبل الشيخ.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تم توجيه تعليمات للمستوطنين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون، وإغلاق جميع المنتجعات السياحية القريبة من الحدود.

بدوره، أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن سلاح المدفعية يقصف الآن المنطقة التي انطلقت منها القذائف من لبنان.

يتبع..