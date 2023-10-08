رئيس سابق في الموساد: ما حصل كان مفاجأة تامة تفوق الخيال

فلسطين اليوم

قال الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي افرايم هليفي، إنه لم يتم تلقي أي تحذير من أي نوع، مشيرًا إلى أن ما حصل اليوم في غلاف غزة كان مفاجأة تامة.

وأَضاف افرايم هليفي لشبكة "سي أن أن": "لم نعلم أن لديهم هذا العدد من الصواريخ ولم نتوقع أن تكون فعالة كما هي اليوم".

وأوضح أن أكثر من 3 آلاف صاروخ أطلقت من غزة حتى الآن، مبينًا أن ذلك أمر يفوق الخيال.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، صباح السبت، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واقتحاماته المتكررة وعدوانه على المسجد الأقصى.

وتخوض عناصر المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة"، بعد عمليات تسلل واقتحام نفذتها المقاومة بغتةً في عمق كيان الاحتلال، فيما ينفذ الاحتلال سلسلة غارات على قطاع غزة المحاصر.

وكانت كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة صاروخية مدوية لتل أبيب، شملت إطلاق نحو 150 صاروخا، وذلك ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.