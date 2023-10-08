الاحتلال يسحب طاقم السفارة "الإسرائيلية" من الأردن

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن "الاحتلال الاسرائيلي سحب طاقم سفارته في العاصمة الأردنية عمّان".

ووفق الصحيفة جاء ذلك بعد "الحرب على غزة، خوفا من احتشاد مظاهرات أمام السفارة".

ونفذ أردنيون، اليوم السبت، وقفة تضامنية حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية نصرة لعملية "طوفان الاقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، واقتحمت خلالها مستوطنات غلاف غزة.

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، محمد ضيف، أعلن، السبت، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بوقوع مئات القتلى والإصابات في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى أسر عدد من الجنود لم يحدد عددهم.