مسؤول أمريكي يعلق على عملية "طوفان الأقصى"..!

فلسطين اليوم

قالت مجلة أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعت موظفي لجنة المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ على الوضع المتكشف في إسرائيل صباح السبت، وفقاً لاثنين من مساعدي الكونغرس المطلعين، مع تزايد التساؤلات حول مدى معرفة الولايات المتحدة وإسرائيل ما إذا كانت حماس ستشن هجومها المفاجئ.

وأطلع مسؤولو الإدارة الموظفين على تقارير الوضع على المستوى السري، حسبما قال أحد الموظفين، وكلاهما على علم بالإحاطات وطلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات الحساسة. ولدى موظفي الكونغرس أسئلة أكثر من الإجابات في هذه المرحلة حول كيف يبدو أن المخابرات الإسرائيلية لم تكن على علم بالهجمات.

ووصف ميك مولروي، المسؤول السابق في البنتاغون وضابط وكالة المخابرات المركزية، الهجمات بأنها "فشل استخباراتي"، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات محتملة على النشاط السيبراني قبل الهجوم.

وفي حين ألقى باللوم في الفشل في المقام الأول على المسؤولين الإسرائيليين، إلا أنه قال إن المخابرات الأمريكية كان يجب عليها أيضاً أن تلتقط بعض المؤشرات.

ولا توفر الولايات المتحدة تغطية دفاعية جوية لإسرائيل، لكن البلدين يتبادلان المعلومات الاستخبارية. قال مولروي: "كان ينبغي عليهم أن يلتقطوا شيئاً بهذا الحجم"، وأضاف أن تعقيد العملية يشير إلى أن دولة قومية مثل إيران كانت على الأرجح وراءها، مشيراً إلى أن أحد الأسباب ربما كان إفشال المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية.

وقال مولروي: "إذا كانت إيران وراء ذلك وتنسق ذلك بأي شكل من الأشكال، فإن لديهم وكلاء متعددين حول إسرائيل، ويمكنهم التصعيد من خلال بدء الهجمات من اتجاهات متعددة، بما في ذلك سوريا". وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق لصحيفة بوليتيكو إن الهجوم غير المسبوق كان بمثابة فشل "كارثي" سمح بحدوثه بسبب "الفوضى" في القوات المسلحة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات.

وقال تشاك فريليتش، النائب السابق لمستشار الأمن القومي في البلاد: "إنه فشل من حيث الاستخبارات والعمليات" مضيفاً: "من الواضح أننا لم نكن مستعدين على الإطلاق لهذا الأمر. لقد تم احتلال مقر الفرقة المسؤولة عن غزة، وهم في حالة من الفوضى، وبالتالي تأخر الرد برمته". وقال الموظف الأول إن موظفي لجنة المخابرات بمجلس النواب طلبوا من الإدارة إطلاع الأعضاء على الأمر عندما يعودون الأسبوع المقبل من العطلة. ولم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق.

حماس تفاجئ الجميع بهجومها على إسرائيل

في سياق متصل، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هجوم حماس فاجأ مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، ولا سيما الأساليب المختلفة التي استخدمها المسلحون للدخول إلى إسرائيل والخروج منها، وفقاً لمسؤول دفاعي كبير مطلع على المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها عن حماس قبل الهجوم وطلب عدم الكشف عن هويته عند مناقشة الأمور الحساسة.

وقال المسؤول إن الهجوم الواسع، الذي كان ناجحاً في معظمه من وجهة نظر حماس، كشف عن بعض الإخفاقات الكبيرة لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية وقد يغير تصور إسرائيل الاستراتيجي العام لحماس وقطاع غزة، ومن الممكن أن يكون لذلك تأثير بعيد المدى على الشرق الأوسط بأكمله. منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، تحولت حماس من منظمة مسلحة إلى زعيمة منطقة تتمتع بالعديد من خصائص الدولة.