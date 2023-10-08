الكابينيت يتخذ سلسلة من قرارات عملياتية وعسكرية ضد غزة

فلسطين اليوم

قرر "الكابينيت الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة، شن هجوم عنيف ومتواصل على قطاع غزة المحاصر يهدف إلى وفق الاعلام العبري إلى "تدمير القدرات العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بطريقة تلغي قدرتها ورغبتها في تهديد وإيذاء مواطني إسرائيل لعدة سنوات قادمة".

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد اتخذ الكابينيت اتخذ "سلسلة من القرارات العملياتية" لتحقيق أهدافه، وقال إنه قرر "وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود والسلع".

وقالت البيان: "إننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس"، وأضاف "المرحلة الأولى تنتهي في هذه الأثناء بتدمير أغلبية قوات العدو التي توغلت في أراضينا، وبنفس الوقت بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ولا هوادة حتى تحقيق الأهداف".

كما أعلن جيش الاحتلال منطقة فرقة غزة منطقة عسكرية عسكرية مغلقة، إذ قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: بعد تقييم الوضع، صدر أمر بإعلان منطقة فرقة غزة منطقة عسكرية مغلقة، ويوضح الجيش أن الدخول إلى المنطقة ممنوع منعا باتا ويطلب من الجمهور توخي الحذر".