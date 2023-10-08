كتيبة جنين تزف الشهيد أحمد عواودة الذي ارتقى بعد خوضه اشتباك مسلح

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس - كتيبة جنين، فجر اليوم الأحد، االشهيد المجاهد أحمد عواودة، أحد فرسانها الأبطال والذي ارتقى شهيداً بعد خوضه اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على شافي شمرون.

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاماً)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا.

واندلعت مواجهات واسعة في مدن الضفة المحتلة، في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" التي أعلنتها المقاومة الفلسطينية في غزة.