الاحتلال يعترف بمقتل رائد في الجيش وملازم بعملية "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة، بمقتل عدد من "الإسرائيليين" الذي يعملون لديه في الجيش تحت بند "سمح بالنشر" خلال معركة "طوفان الأقصى".

ووفق ما أورده الاعلام العبري، فقد بمقتل الرائد "الإسرائيلي" أور يوسف من وحدة المستعربين "دوفدفان" وهو من مستوطنة إيتمار.

الرائد "الإسرائيلي" أور يوسف

كما اعترف جيش الاحتلال بمقتل الملازم أور موزيس في قاعدة زيكيم برصاص المقاومة الفلسطينية.

الملازم أور موزيس

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح أمس السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن السرايا من أسر جنود صهاينة.

كما أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان رسمي أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً بإصابات مختلفة.