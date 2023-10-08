"الأونروا" تعلن توقف عملية توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، اليوم الأحد، توقف عملية توزيع المواد الغذائية في غزة حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك، في أعقاب إعلان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، أمس السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن السرايا من أسر جنود صهاينة.

أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

كما أطلق جيش الاحتلال: ""إن الجيش "الإسرائيلي" يطلق عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان رسمي أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً بإصابات مختلفة.