"القسام" يرد على تهديدات نتنياهو: تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة

فلسطين اليوم

وجّه الناطق باسم القسام "أبو عبيدة"، رسالة إلى التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ضد المقاومة الفلسطينية في غزة

وقال أبو عبيدة في تصريحات صحفية، بعد منتصف الليلة، إن الكيان "الإسرائيلي" يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا.

وأضاف في رسالته التي وجهها لنتنياهو: "بماذا تهددنا اليوم يا نتنياهو؟ بالجنود الذين فرّوا من أمام مقاتلينا؟".

وأشار أبو عبيدة إلى أن الجيش "الإسرائيلي" تساقط كالجراد أمام مقاتلينا.

وشدد الناطق باسم القسام، على أن "تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة، وبأي جيش تهددنا بالذي تساقط أمامنا وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا".

وأكد أبو عبيدة، أن أعداد الأسرى "الإسرائيليين" أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو.

وتابع: "مستمرون في معركة طوفان الأقصى ضد العدو الصهيوني وسياساته الفاشية، وشعبنا في كل الساحات سيربكون الاحتلال وأعوانه".

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح اليوم السبت، عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، أعلن أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن السرايا من أسر جنود صهاينة.

أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

كما أطلق جيش الاحتلال: ""إن الجيش "الإسرائيلي" يطلق عملية عسكرية ضد قطاع غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان رسمي أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحاً بإصابات مختلفة.