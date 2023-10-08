القيادي الهندي: المقاومة وجهت اليوم ضربة استراتيجية ثقيلة للعدو الصهيوني

فلسطين اليوم

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة استراتيجية ثقيلةللعدو الصهيوني، باقتحام مواقع عسكرية لجيش الاحتلال في "غلاف غزة"، وقتل وأسر عدد من المستوطنين والجنود.

وقال القيادي في حركة الجهاد، الهندي، في تصريح صحفي لقناة الجزيرة مباشر، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "هذه الضربة لا تغير من رد فعل حقيقي قد يقدم عليه الاحتلال بشن عدوان أو تصعيد عسكري محتمل على غزة".

وأضاف انه "منذ الصباح والمقاومة تبادر وتقتحم مواقع عسكرية وتقتل تأسر جنود وتحصل على غنائم، والاحتلال تلقى ضربة بمقتل واصابة الآلاف من المستوطنين".

واعتبر أن ما حدث في البلدات المحتلة بـ"غلاف غزة"، اليوم، وهو أمر غير مسبوق ولم يشهده الكيان منذُ (50 عاما).

وتابع الهندي: إن "مقولة الجيش الذي لا يقهر، ذهبت إدراج الرياح أمام إرادة صلبة من المقاومين (...)،وما يتشدق به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتدفيع القطاع ثمنًا انما هو تحصيل حاصل يريد منه الحصول عليه لحفظ ماء وجه"..

وأوضح أن الشعب الفلسطيني ما زال يُضحي منذ قرن، ويدافع عن عقيديه ودينه وتاريخه ومقدسات الامة في فلسطين، مشدّدا على أنه مستعد لمزيدًا من التضحية.

وأردف: إن "إسرائيل قائمة على العنف، ولا تفهم سوى القوة".

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