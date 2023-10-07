مقتل قائد لواء ناحال يوناتان شتاينبرغ في اشتباك مع مقاوم قرب كرم ابو سالم

فلسطين اليوم

ذكر موقع القناة 7 العبرية بأن الاحتلال سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد المقاومين بالقرب من كرم ابو سالم.

اعترف الاعلام العبري، اليوم السبت، بمقتل 300 مستوطن وجندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية معركة "طوفان الاقصى".

وأفاد الاعلام العبري، بما فيها القناة (12) الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 300 وأكثر من 1452 جريح، بينهم أكثر من 285 حالة حرجة جدًا.

وأطلقت المقاومة في قطاع غزة، آلاف الصواريخ ذات المديات والاحجام المختلفة باتجاه البلدات المحتلة، منها مدينة "تل ابيب"، بالتزامن مع بدء المعركة.

واقتحم مئات المقاومين المستوطنات في "غلاف غزة"، وتم قتل عددًا من المستوطنين والجنود داخل البلدات المحتلة والمواقع العسكرية، وأسر العشرات وسحبهم نحو القطاع، وتم عرض مشاهد مصورة توثق عملية الاقتحام.