نتنياهو: هذه الحرب ستستغرق وقتا وما حدث لم نشاهده في "إسرائيل" من قبل

فلسطين اليوم

أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت: "إن ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل، وسننتقم لهذا اليوم الأسود".

وقال شدد على أن حركة "حماس مسؤولة عن سلامة كل رهينة لديها".

وتوعد نتنياهو أن "إسرائيل ستنتصر في الحرب على حماس، ولكن الثمن سيكون باهظا".

وتابع يقول: "هذه الحرب ستستغرق وقتا"، وما حدث لم نشاهده في "إسرائيل" من قبل