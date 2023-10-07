نتنياهو: هذه الحرب ستستغرق وقتا وما حدث لم نشاهده في "إسرائيل" من قبل

الساعة 10:26 م|07 أكتوبر 2023
نتنياهو
نتنياهو

فلسطين اليوم

أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت: "إن ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل، وسننتقم لهذا اليوم الأسود".

وقال شدد على أن حركة "حماس مسؤولة عن سلامة كل رهينة لديها".

وتوعد نتنياهو أن "إسرائيل ستنتصر في الحرب على حماس، ولكن الثمن سيكون باهظا".

وتابع يقول: "هذه الحرب ستستغرق وقتا"، وما حدث لم نشاهده في "إسرائيل" من قبل

 

 