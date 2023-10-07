عرين الأسود تدعو الشباب الثائر في الضفة لضرب الاحتلال بكل الأدوات القتالية

فلسطين اليوم

دعت مجموعات عرين الأسود الشباب الثائر في الضفة الغربية، للزحف إلى كل نقاط التماس والتسلل لقلب المستوطنات الإسرائيلية بكل أدوات القتال، وقطع الطرق على جيش الاحتلال ومستوطنيه.

ووجهت عرين الأسود في بيان لها رسالة لأهالي الضفة، بالخروج للشوارع الساعة 11 مساء اليوم السبت مكبرين مهللين متضرعين لله بنصر رجالكم الذين يخوضون معركة البطولة والانتصار طوفان الأقصى.

وقالت العرين: "يا أبناء فلسطين كل فلسطين إنها غزة العزة والرجولة والكرامة والإباء، غزة التي ما رضيت العار وحاربت بدماء رجالها وأطفالها ونسائها وشيوخها في الوقت الذي تنبطح فيه الأمتين العربية والإسلامية بكل خزيٍ وعار، غزة التي تقدم لكم الأفعال لا الكلام حاضنة الشرف والكرامة والمقاومة.

وأضافت:" يا دولة الغباء والكبرياء الفارغ، يا نظاماً أمنياً من ورق وكرتون، أوقعتكم غزة بحفرة من جحيم الدنيا ولن تخرجوا منها الا لجحيم الآخرة، وسنوقعكم ونقابلكم وجهاً لوجه الآن وليس غداً من حيث لا تحتسبون نحن وكل الشرفاء المقاومين".